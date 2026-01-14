ECONOMIE
Shell en Exxon verkopen gasvelden in de Britse Noordzee toch niet

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:10
anp140126086 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van de gasactiviteiten van ExxonMobil en Shell in het Britse deel van de Noordzee aan Viaro Energy gaat toch niet door. Dat meldt Shell woensdag. Volgens het Britse energiebedrijf werden "ondanks het constructieve proces voorwaarden voor verkoop niet gehaald omdat de marktomstandigheden zijn veranderd."
Britse branchegenoot Viaro Energy is al actief in de Noordzee en was van plan de gasvelden van Exxon en Shell over te kopen. Die velden waren eerder goed voor ongeveer 5 procent van de gehele Britse gasproductie.
De deal, waarmee ongeveer 500 miljoen euro gemoeid was, is nu van tafel. De exacte reden daarvoor is niet duidelijk.
