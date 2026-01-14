ECONOMIE
Leegpompen kelder na brand in Amsterdamse Vondelkerk begonnen

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:09
anp140126085 1
AMSTERDAM (ANP) - De kelder van de Vondelkerk in Amsterdam wordt woensdag leeggepompt. In de kelder staat 70 centimeter bluswater na de grote brand die de kerk in de nieuwjaarsnacht grotendeels verwoestte.
Volgens een woordvoerster van Stadsherstel gaat het leegpompen zeker een hele dag duren. In de kelder van het rijksmonument lagen veel archieven opgeslagen, onder meer van Stadsherstel zelf. Na het leegpompen wordt bekeken of daar iets van te redden is, zegt zij.
Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog in volle gang. De politie spreekt nog met buurtbewoners en getuigen en bekijkt beelden die van de brand zijn gemaakt. Over berichten van omwonenden dat de brand ontstond door vuurwerk kan de politie nog niets zeggen.
De inzameling die Stadsherstel op 3 januari is begonnen voor de wederopbouw van de Vondelkerk heeft intussen bijna 225.000 euro opgeleverd. Volgens de woordvoerster wordt er per dag meer dan 5000 euro gedoneerd.
