Shell gaat opnieuw voor miljarden eigen aandelen inkopen

LONDEN (ANP) - Shell heeft bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten aangekondigd dit kwartaal opnieuw voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen in kopen. Het olie- en gasconcern deed dit ook al in het voorgaande kwartaal. Hoewel de aangepaste winst over de maanden januari tot en met maart lager uitviel dan een jaar eerder, overtrof deze de gemiddelde verwachting van analisten.

Het winstcijfer, waar de kenners sterk op letten, bedroeg in het eerste kwartaal 5,6 miljard dollar, omgerekend ruim 4,9 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de winst over diezelfde periode nog 7,7 miljard dollar, maar analisten hielden al rekening met een flinke daling. Zij verwachtten een resultaat van bijna 5,1 miljard dollar.