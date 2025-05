Trouwen is weer in trek, maar wordt ook steeds duurder

Trouwen is weer populair onder jonge stellen. Na een periode waarin het huwelijk wat minder in trek was, kiezen steeds meer mensen ervoor om hun liefde officieel te maken. Dit komt doordat veel mensen het fijn vinden om hun relatie te vieren met familie en vrienden. Ook speelt mee dat een bruiloft tegenwoordig heel persoonlijk kan worden ingevuld: je hoeft niet meer vast te houden aan oude tradities, maar maakt er een dag van die echt bij jullie past.

Wat zijn de opvallende trends voor bruiloften in 2025?

Bruiloften worden steeds persoonlijker en intiemer. Veel stellen kiezen voor een kleine groep gasten en besteden veel aandacht aan details die hun verhaal vertellen.

Meerdaagse bruiloften zijn in opkomst. Denk aan een heel weekend feest, met bijvoorbeeld een borrel op vrijdag, de ceremonie op zaterdag en een brunch op zondag.

Duurzaamheid is belangrijk. Koppels kiezen vaker voor lokale bloemen, gerecyclede materialen en een vegetarisch of veganistisch menu.

Hippe trouwjurken zijn opvallend: veel glitters, unieke details en soms zelfs kleuraccenten. Ook minimalistische jurken blijven populair.

De aankleding is creatief: natuurlijke kleuren als terracotta, saliegroen en zachtblauw zijn in trek, net als warme tinten als okergeel en koper.

De cijfers van 2024 zijn nog niet compleet

Waarom wordt trouwen steeds duurder?

De kosten voor een bruiloft lopen snel op. Vooral het officiële gedeelte, het trouwen op het gemeentehuis, is flink duurder geworden. In 2025 betaal je daar gemiddeld 499 euro voor een ceremonie op vrijdagmiddag, terwijl dat vorig jaar nog 478 euro was. In sommige gemeenten zijn de prijzen zelfs verdubbeld. Zo betaal je in Leeuwarden nu meer dan 1000 euro voor een bruiloft op vrijdag. De verschillen tussen gemeenten zijn enorm: in Voerendaal kun je al trouwen voor 200 euro, terwijl je in Geertruidenberg nu 915 euro kwijt bent. Gemeenten verhogen de tarieven vaak om gelijk te trekken met buurgemeenten of omdat vrijdag zo’n populaire trouwdag is.

Waar gaat het geld naartoe bij een bruiloft?

Naast de kosten voor het gemeentehuis zijn er nog veel andere uitgaven:

De trouwjurk en het pak

De feestlocatie en catering

Fotografie en videografie

Muziek en entertainment

Bloemen en decoratie

Uitnodigingen en bedankjes

Omdat stellen steeds meer waarde hechten aan een unieke ervaring, kiezen ze vaker voor bijzondere locaties, luxe catering of een heel trouwweekend. Dit maakt het plaatje snel duurder.

Is een goedkope bruiloft nog mogelijk?

Ja, maar je moet goed zoeken en keuzes maken. Door te trouwen op een minder populaire dag, een kleinere groep gasten uit te nodigen of veel zelf te regelen, kun je flink besparen. Ook zijn er gemeenten waar het trouwen nog relatief goedkoop is. Maar de trend is duidelijk: trouwen wordt steeds vaker een luxe aangelegenheid.