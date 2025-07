Shell koopt opnieuw aandelen in ondanks winstdaling

LONDEN (ANP) - Shell heeft in het tweede kwartaal van 2025 minder winst geboekt dan een jaar eerder. Ondanks de winstdaling gaat het olie- en gasconcern in het huidige kwartaal opnieuw voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Shell deed dit ook al in het voorgaande kwartaal.

Het winstcijfer waar kenners specifiek op letten, bedroeg in het tweede kwartaal 4,3 miljard dollar, omgerekend 3,8 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg de winst over diezelfde periode nog 6,3 miljard dollar en 5,6 miljard in het eerste kwartaal. Analisten hielden al rekening met een flinke winstdaling. Zij verwachtten een resultaat van iets meer dan 3,7 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 3,6 miljard dollar, tegen 3,5 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2024 en 4,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2025.

Shell gaf eerder deze maand al een update over het tweede kwartaal. Daarin waarschuwde het concern voor aanzienlijk lagere resultaten van de handel in olie en gas dan in het eerste kwartaal.