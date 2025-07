Russen claimen inname stad Tsjasiv Jar in provincie Donetsk

DONETSK (ANP/RTR) - De Oekraïense plaats Tsjasiv Jar is volgens het Russische ministerie van Defensie "bevrijd". Tsjasiv Jar ligt iets ten westen van de stad Bachmoet, die Russische strijdkrachten in 2023 veroverden na een van de langste en bloedigste veldslagen van de oorlog.

Er is geen Oekraïense bevestiging van de inname van de plaats, 60 kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad Donetsk. Volgens waarnemers die de frontlijn in kaart proberen te brengen, zijn er nog wijken in het westen van Tsjasiv Jar in Oekraïense handen.