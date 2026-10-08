Franse politie grijpt weer in bij schoolprotesten Parijs

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse politie is in Parijs opnieuw slaags geraakt met scholieren die protesteren voor hervormingen in het onderwijs. De politie greep in bij de Place de la Bastille, waar duizenden jongeren naartoe waren gekomen.

Journalisten van persbureau Reuters zagen dat agenten met wapenstokken op een groep afstormden. Le Parisien schrijft dat de politie ook traangas heeft ingezet.

Demonstranten blokkeren al weken middelbare scholen in het hele land. Daarbij is het op sommige plekken ook tot confrontaties gekomen met de politie. Mensenrechtengroeperingen vinden dat de politie daarbij onnodig hard optreedt tegen minderjarigen.

De afgelopen dagen hebben ook steeds meer vakbonden, universiteitsstudenten en docenten zich aangesloten bij de protesten. Donderdag werden in meerdere grote steden marsen georganiseerd.