Shell: nieuwe klimaataanklacht versnelt energietransitie niet

DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe klimaatrechtszaak van Milieudefensie tegen Shell zal de energietransitie niet versnellen, reageert het energieconcern op de aankondiging van de zaak door de milieuorganisatie. "We hebben een brief ontvangen van Milieudefensie, die we op dit moment zorgvuldig bestuderen. Er is (nog) geen rechtszaak aangespannen", laat een woordvoerder weten.

"Zolang de wereld olie en gas blijft gebruiken voor het verwarmen van huizen en het vervoer van mensen en goederen, is samenwerking tussen overheden, bedrijven en consumenten essentieel voor een succesvolle overgang. Alleen door gezamenlijk op te trekken en met effectief overheidsbeleid, kan de wereld overstappen op CO2-arme producten en zorgen voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening", aldus Shell.

Het concern erkent dat snelle actie nodig is om klimaatverandering aan te pakken. "Met 6,5 miljard euro zijn wij een van de grootste private investeerders in de Nederlandse energietransitie."