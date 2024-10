Shell schaarse stijger op lagere aandelenbeurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een aanzienlijk verlies gesloten. Vooral chipfondsen stonden onder druk en trokken de AEX omlaag na enigszins tegenvallende kwartaalberichten van Amerikaanse techconcerns Meta en Microsoft. Shell was een van de weinige winnaars op het Damrak dankzij goed ontvangen resultaten.

De AEX eindigde 0,8 procent lager op 874,18 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 877,91 punten. Ook elders in Europa eindigden de beurzen een stuk lager. In Parijs, Frankfurt en Londen liepen de verliezen van de hoofdgraadmeters op tot ongeveer 1 procent.

Shell was met een winst van 2,3 procent de sterkste stijger. Het olie- en gasconcern hield zijn winst op peil in het derde kwartaal, ondanks de gedaalde olieprijzen.

Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren de grootste verliezers in de AEX met minnen tot bijna 6 procent. De aandelen stonden onder druk doordat beleggers na kwartaalberichten van Meta en Microsoft hun verwachtingen over de positieve impact van kunstmatige intelligentie (AI) op de winsten in de techsector naar beneden hebben bijgesteld.