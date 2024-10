Parijs beperkt autoverkeer in het centrum nog verder

Parijs gaat een autoluwe zone in het centrum creëren, meldt het stadsbestuur. Vanaf 4 november mogen alleen inwoners en mensen die kunnen aantonen dat hun bestemming in het gebied ligt, er met een auto rijden. Het gaat om een ongeveer 5,5 vierkante kilometer groot gebied tussen de Place de la Concorde, de Seine, de Opera en de Place de la République.

Parijs neemt de maatregel om meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Dat moet de uitstoot van verontreinigende stoffen en lawaai verminderen en de verkeersveiligheid vergroten. Daarnaast moet de nieuwe zone het makkelijker maken voor mensen met beperkte mobiliteit om zich met de auto door het centrum van Parijs te verplaatsen.

De verkeersluwe zone past in het beleid dat burgemeester Anne Hidalgo van Parijs al jaren voert. Straten langs de rivier de Seine werden al afgesloten voor auto's en het aantal fietspaden neemt toe. Vrijwel overal in de stad geldt een snelheidslimiet van 30 km per uur. Het parkeertarief voor zware auto's, zoals SUV's, werd verdrievoudigd.