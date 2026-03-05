Shell sluit olie- en gasdeals met Venezuela

CARACAS (ANP) - Shell heeft zijn intentie om nieuwe kansen in Venezuela te benutten formeel laten vastleggen. Donderdag sloot het olie- en gasconcern daarvoor verschillende deals met de regering van interim-president Delcy Rodríguez.

Het Zuid-Amerikaanse land werd tot begin dit jaar nog geleid door president Nicolás Maduro. Maar de Verenigde Staten namen hem in januari gevangen omdat hij zich met drugshandel zou bezighouden. Daarbij maakte Trump er geen geheim van dat hij de verwaarloosde Venezolaanse olie-industrie weer wilde openstellen voor westerse bedrijven.

Shell ziet kansen met gasprojecten voor de kust van Venezuela. Ook ziet het bedrijf 'onshore'-mogelijkheden met olie. Shell heeft tevens overeenkomsten getekend met het Venezolaanse ingenieursbedrijf VEPICA.

Volgens een woordvoerder weerspiegelt dat laatste Shells intentie om in Venezuela samen te werken met lokale partners. Projecten van Shell in het land zouden bovendien goed zijn voor de ontwikkeling van Venezuela en daarmee voor de bevolking van het land.