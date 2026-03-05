Kabinet voert motie voor extra geld naar Oekraïne niet uit

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar gaat er geen aanvullende steun meer naar Oekraïne, zoals eerder door de Kamer was gevraagd. Dat maakte minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) duidelijk tijdens de behandeling van haar begroting donderdag in de Tweede Kamer. "Nederland kan in z'n eentje niet alle gewenste steun leveren."

De Tweede Kamer besloot in december dat Oekraïne dit jaar 2 miljard euro extra militaire steun moet krijgen. Hiervan is door het vorige kabinet al 700 miljoen gevonden, maar waar blijft het resterende bedrag, wilde Kati Piri (GroenLinks-PvdA) weten. Ze wees erop dat coalitiepartijen D66, VVD en CDA zich destijds ook achter de motie van haar partij schaarden.

Dit jaar gaat net als in de voorgaande jaren 3 miljard aan militaire steun naar Oekraïne, aldus de minister. "Het valt me ontzettend tegen van deze drie partijen", reageerde Piri. Ze wees erop dat Oekraïne juist nu extra hulp nodig heeft, omdat het land veel minder krijgt door het wegvallen van de Amerikaanse bijstand.