Shell stijgt op Damrak na ontkenning interesse in concurrent BP

AMSTERDAM (ANP) - Shell stond donderdag bij de stijgers op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern verklaarde geen bod op zijn Britse branchegenoot BP te overwegen en geen gesprekken met BP te hebben gevoerd over een mogelijke overname. Shell reageerde daarmee op berichtgeving van zakenkrant The Wall Street Journal dat het in onderhandeling zou zijn over een overname van BP.

Over een samensmelting van de twee Britse olieconcerns gaan al tientallen jaren af en toe geruchten. Het zou een van de grootste deals in de olie-industrie ooit zijn. Het aandeel Shell klom 0,7 procent en BP won 0,3 procent in Londen.

De algehele stemming op het Damrak bleef terughoudend, na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 917,24 punten. Woensdag verloor de hoofdindex 0,7 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 880,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Koersdaling ASML

De Aziatische beurzen lieten overwegend verliezen zien, na het gemengde slot op Wall Street. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten eerder deze week die volgden op de wapenstilstand tussen Israël en Iran.

ASML en ASMI verloren 0,6 en 0,7 procent. Beide chipbedrijven werden door zakenbank Jefferies van de kooplijst gehaald, mede door lagere verkopen in China. Wel werden de koersdoelen voor de twee AEX-bedrijven verhoogd.

KPN in de plus

Telecomconcern KPN steeg ruim 1 procent, na een koopadvies door de Duitse investeringsbank Berenberg. Techinvesteerder Prosus won 0,3 procent, ondanks een adviesverlaging door Oddo BHF.

In de MidKap klom luchtvaartcombinatie Air France-KLM 0,9 procent. De rechtbank in Haarlem oordeelde dat het grondpersoneel van KLM zaterdag niet 24 uur lang mag staken. Vakbonden FNV en CNV kondigden de actie op Schiphol aan om hun eisen voor koopkrachtbehoud kracht bij te zetten. Volgens de rechter is de staking echter te ingrijpend door alle mogelijke veiligheidsproblemen die op Schiphol kunnen ontstaan.

H&M

Postkluisjesbedrijf InPost (plus 1 procent) profiteerde van een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan. Metalengroep AMG kreeg een koopadvies van Deutsche Bank en steeg bijna 5 procent.

In Stockholm werd Hennes & Mauritz ruim 7 procent meer waard, na goed ontvangen kwartaalresultaten van de Zweedse modeketen.