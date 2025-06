Website Consumentenbond plat door drukte massaclaim Booking.com

De website van de Consumentenbond ligt tijdelijk plat, door de grote drukte van mensen die zich willen aanmelden voor de massaclaim tegen Booking.com. Dat bevestigde een woordvoerster na berichtgeving door verschillende media. Volgens haar wordt hard gewerkt om de site weer in de lucht te krijgen.

De woordvoerster zegt dat er een enorme piek te zien is van het verkeer op de site en roept mensen op om zich later aan te melden om zo overbelasting te voorkomen. Volgens haar is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen om zo maximale druk op Booking uit te kunnen oefenen met de massaclaim.

De organisatie maakte donderdagochtend bekend samen met de stichting Consumenten Competition Claims (CCC) een claimprocedure tegen Booking te beginnen om kunstmatig hoge hotelprijzen. De bekende hotelboekingsite heeft volgens de organisaties jarenlang concurrentieregels geschonden, en daarom zou een vergoeding voor consumenten op zijn plaats zijn.