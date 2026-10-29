Shell verdubbelt kwartaalwinst naar 10,8 miljard dollar

LONDEN (ANP) - Olie- en gasconcern Shell heeft in het afgelopen kwartaal de winst verdubbeld door de hoge olie- en gasprijzen als gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten.

Shell boekte een winst van 10,8 miljard dollar, omgerekend 9,7 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 5,4 miljard dollar. In het tweede kwartaal werd al een winst geboekt van 9,8 miljard dollar, wat meer dan een verdubbeling was vergeleken met een jaar geleden.

De omzet steeg naar 95,3 miljard dollar, van 70,4 miljard dollar een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van dit jaar behaalde het Britse bedrijf een winst van bijna 27,6 miljard dollar, tegen 15,3 miljard dollar in dezelfde periode van 2025.

Greenpeace

Shell profiteert onder meer van hoge winstmarges bij olieraffinage doordat er momenteel veel vraag is. Dit komt omdat de export van brandstoffen uit het Midden-Oosten wordt verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook zijn olieraffinaderijen in de regio aangevallen met drones en raketten en legde Rusland exportverboden op voor diesel en benzine door Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen.

Shell kondigde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van 5 miljard dollar aan dat eind dit jaar afgerond moet worden. Topman Wael Sawan zegt dat Shell zeer sterke resultaten heeft geleverd te midden van de aanhoudende ernstige verstoring van het wereldwijde energiesysteem.

Klimaatcrisis

Milieuorganisatie Greenpeace zegt in een onderzoek dat oliebedrijven in de Europese Unie sinds het begin van de Iranoorlog eind februari 'overwinsten' hebben geboekt van in totaal 36 miljard euro door de hoge brandstofprijzen. Per dag gaat het om 154 miljoen, aldus Greenpeace, dat oproept tot een belasting op die winsten voor maatregelen rond klimaat en hoge kosten van levensonderhoud en energie.

Milieudefensie stelt dat Shell "exorbitant" profiteert van de Iranoorlog en de hoge energieprijzen. "Terwijl de klimaatcrisis elke dag zichtbaar was deze zomer, en oorlogen een olie- en gascrisis veroorzaakten, staat Shell er als Dagobert Duck naast te lachen. Shell maakt zijn hoogste winst in jaren en zal deze winsten weer gebruiken om ons nóg langer afhankelijk te houden van olie en gas. We weten allemaal wat nodig is: een snelle afbouw van fossiele brandstoffen is de enige weg naar betaalbare energie en een veilige wereld."

Het Franse TotalEnergies kwam donderdag ook met cijfers. Daar steeg de winst afgelopen kwartaal naar 9,1 miljard dollar, van 4 miljard dollar een jaar eerder.