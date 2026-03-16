Shell verwacht langjarige sterke groei wereldwijde lng-vraag

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zal de komende jaren sterk blijven toenemen. Dat verwacht Shell. Het bedrijf denkt dat die vraag in 2050 met minstens 45 procent zal groeien vergeleken met vorig jaar.

Volgens het concern zal de totale vraag in 2050 uitkomen tussen de 610 miljoen en 780 miljoen ton. Vooral in Azië wordt de vraag groter. Zo wordt lng gebruikt om steenkool te vervangen als energiebron om de uitstoot van CO2 te verlagen. Maar ook in Europa is veel vraag naar lng, bijvoorbeeld voor verwarming in de winter. Daarnaast zorgt de grote vraag naar rekenkracht voor AI door datacenters voor een toenemend energieverbruik, waarbij lng een rol speelt.

Door de oorlog in het Midden-Oosten is de aanvoer van lng uit die regio wel ernstig verstoord, waaronder uit Qatar, dat een zeer belangrijke leverancier is. Een week geleden werd door bronnen nog gemeld dat Shell door overmacht niet voldoende lng aan klanten in Azië kan leveren door het wegvallen van productie in Qatar.

Ongeveer 20 procent van alle lng in de wereld wordt verscheept door tankers door de Straat van Hormuz. Maar Iran heeft die zeestraat vrijwel afgesloten. Ook heeft Iran aanvallen uitgevoerd op energiefaciliteiten in de regio, waaronder op lng-productie in Qatar. Daardoor is ook de prijs gestegen. De Europese gasprijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam staat nu op bijna 52 euro per megawattuur.