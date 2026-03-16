Minister Bessent zwakt dreigement Trump over top in China af

PARIJS (ANP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft een dreigement van president Donald Trump aan China maandag afgezwakt. Trump gaf zondag in de Financial Times aan dat hij een top met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping eind deze maand overweegt uit te stellen als China niet helpt met het heropenen van de Straat van Hormuz.

Bessent stelde in een interview met zakenzender CNBC dat de top in China niet om deze reden wordt uitgesteld. Mogelijk zou Trump wel in Washington blijven "om de oorlogsinspanningen te coördineren". Op zo'n moment naar het buitenland reizen zou dan "niet optimaal zijn", lichtte hij toe.

Bessent sprak maandag met de Chinese vicepremier He Lifeng in Parijs over de handelsbetrekkingen tussen de landen, in aanloop naar de top. De betrekkingen tussen de twee grootste economieën ter wereld kwamen vorig jaar onder druk te staan, nadat beide landen elkaar dreigden forse importheffingen op te leggen.