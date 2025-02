Shell: wereldwijde lng-vraag met 60 procent omhoog in 2040

LONDEN (ANP) - De wereldwijde vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zal in 2040 naar verwachting van Shell met ongeveer 60 procent zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat schrijft het olie- en gasconcern in zijn jaarlijkse Global LNG Outlook. Die groei komt vooral door een grotere vraag in Azië van landen als China en India.

Daarmee neemt de lng-vraag sneller toe dan Shell eerder had verwacht. Volgens het concern zal die vraag in 2040 nu uitkomen tussen de 630 miljoen en 718 miljoen ton. Hier werd vorig jaar nog 625 miljoen tot 685 miljoen ton voorspeld. Vorig jaar lag die vraag op 407 miljoen ton.

Zo wordt gas in de zware industrie gebruikt om kolen te vervangen als energiebron om de uitstoot te verlagen. Ook in de transportsector zoals de scheepvaart wordt meer gas verbruikt. Verder zorgt de vraag naar toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) voor een groter energieverbruik, waardoor meer gas nodig is.

Shell zegt dat een groot deel van de groei van de lng-leveringen voor rekening komt van Qatar en de Verenigde Staten. De VS zijn nu de grootste exporteur van lng ter wereld. Europa neemt veel gas uit de VS en het Midden-Oosten af door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas via pijpleidingen. Via tankers wordt nog wel lng uit Rusland geïmporteerd door Europa. Hier moet in 2027 een einde aan komen.