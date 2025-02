'Groot verdriet' op school van Schiedamse klasgenoten

VLAARDINGEN (ANP) - Op de school in Vlaardingen van zowel het dodelijke slachtoffer als de verdachte van de steekpartij in Schiedam, heerst "groot verdriet en verslagenheid", aldus een woordvoerder van Lentiz onderwijsgroep. De twee jongens zaten bij elkaar in de brugklas op het Geuzencollege, bevestigde de woordvoerder.

Zondag kwam bij het steekincident in het nabijgelegen Schiedam een 13-jarige jongen van de school om. Een 13-jarige verdachte uit Schiedam is aangehouden voor betrokkenheid.

Ondanks de vakantieperiode is de school de hele week geopend voor leerlingen om "verhalen te delen en herinneringen op te halen met begeleiding vanuit school", aldus de woordvoerder. "We zijn er voor elkaar", zei ze. "Dat is ook wat je als school kunt doen."

Roofoverval

Maandag heeft de school contact gehad met de ouders van het slachtoffer, de medeleerlingen uit de klas en de medewerkers, docenten en ouders die verbonden zijn aan de school. In overleg met de ouders van het slachtoffer wordt er een gedenkhoek in de school ingericht.

Volgens De Telegraaf zouden de verdachte en het slachtoffer eerder dit jaar samen verdachte zijn geweest van een roofoverval. Daar wil de politie desgevraagd niet op ingaan. In verband met het lopende onderzoek en de leeftijd van de betrokkenen is de politie erg terughoudend met het delen van informatie, zegt een woordvoerder.