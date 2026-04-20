Erdogan belooft strengere vuurwapenregels na schietpartijen

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije gaat de vuurwapenwetgeving aanscherpen na de schietpartijen op twee scholen in het land. Het gaat volgens president Recep Tayyip Erdogan onder meer om het beperken van vuurwapenbezit en hogere straffen voor mensen die hun wapens niet goed opbergen.

Hij beloofde de maatregelen na de wekelijkse kabinetsvergadering. Het vuurwapengeweld op de scholen heeft geleid tot zorgen in het land waar massaschietpartijen zelden voorkomen. In Turkije gelden al strenge vuurwapenwetten, bijvoorbeeld met betrekking tot vergunningen en controles.

Een 14-jarige jongen doodde woensdag acht medeleerlingen en een docent, voordat hij zelf omkwam. Hij had vijf vuurwapens bij zich. De jongen was de zoon van een oud-politiemedewerker, die nadien is opgepakt. Een dag eerder vond op een andere school ook een schietpartij plaats. Een oud-leerling verwondde zestien personen voordat hij zelfmoord pleegde.