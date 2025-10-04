Site: Renault overweegt wereldwijd tot 3000 banen te schrappen

BOULOGNE-BILLANCOURT (ANP/BLOOMBERG) - De Franse autofabrikant Renault overweegt wereldwijd tot 3000 banen te schrappen. Dat heeft de Franse nieuwssite l'Informé gemeld. De recent aangestelde topman François Provost wil de vaste kosten verlagen en er zou een plan liggen om het aantal banen in ondersteunende functies, zoals hr en marketing, met 15 procent te verminderen.

Renault stelde tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf geen aantallen kon delen omdat er geen besluit was genomen. Wel bevestigt het bedrijf "manieren te onderzoeken om te vereenvoudigen, de uitvoering te versnellen en onze vaste kosten te optimaliseren".

Afgelopen zomer had het autoconcern zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Renault kampt met een matige vraag in Europa, toenemende handelsspanningen en stevige concurrentie van Chinese fabrikanten als BYD.