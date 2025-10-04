ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Site: Renault overweegt wereldwijd tot 3000 banen te schrappen

Economie
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 12:13
anp041025065 1
BOULOGNE-BILLANCOURT (ANP/BLOOMBERG) - De Franse autofabrikant Renault overweegt wereldwijd tot 3000 banen te schrappen. Dat heeft de Franse nieuwssite l'Informé gemeld. De recent aangestelde topman François Provost wil de vaste kosten verlagen en er zou een plan liggen om het aantal banen in ondersteunende functies, zoals hr en marketing, met 15 procent te verminderen.
Renault stelde tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf geen aantallen kon delen omdat er geen besluit was genomen. Wel bevestigt het bedrijf "manieren te onderzoeken om te vereenvoudigen, de uitvoering te versnellen en onze vaste kosten te optimaliseren".
Afgelopen zomer had het autoconcern zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Renault kampt met een matige vraag in Europa, toenemende handelsspanningen en stevige concurrentie van Chinese fabrikanten als BYD.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

ANP-537389439

7 signalen dat je vroeger emotioneel verwaarloosd bent

246226941_m

Hoe gaslighting je brein op het verkeerde been zet

ANP-498613146 (1)

13 zetels: de VVD zakt naar niveau van 1948

134412468_m

Dit is wanneer het universum ten einde zou kunnen komen (en hoe)

ANP-498436416

Onderzoek: sommige zonnebrandcrèmes bevatten geen SPF 50 maar slechts SPF4

Loading