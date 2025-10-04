Taalboekenprijs voor Wat taal verraadt van Freek Van de Velde

AMSTERDAM (ANP) - De Leuvense hoogleraar taalkunde Freek Van de Velde heeft de Taalboekenprijs 2025 gekregen voor zijn boek Wat taal verraadt. Hij kreeg de prijs - 3000 euro en een oorkonde - zaterdag in de uitzending van De Taalstaat uit handen van de juryvoorzitter, VRT-taalraadsvrouw Geertje Slangen.

In zijn boek beschrijft Van de Velde de wisselwerking tussen mens en taal door de eeuwen heen. De jury prijst het boek om zijn originele invalshoeken, maar ook om de welsprekendheid, de zwierige toon en de humoristische accenten: "De ene sprankelende zin na de andere". Ook is er veel lof voor de inhoud, die "de lezer een omvattend beeld geeft van wat taal en communicatie voor de mens betekenen".

Naast Van de Velde waren vier anderen genomineerd, onder wie Paulien Cornelisse en Yoïn van Spijk.

Het is de zevende keer dat de Taalboekenprijs wordt uitgereikt. Het is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, het Algemeen-Nederlands Verbond en Trouw. Vorig jaar won De Tawl van Philip Dröge.