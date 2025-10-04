Noorse wielrenner Kristoff sluit loopbaan af met val

MEDINI (ANP/BELGA) - De Noorse wielrenner Alexander Kristoff heeft op een trieste en pijnlijke manier zijn loopbaan beëindigd. De 38-jarige renner van Uno-X Mobility, onder meer winnaar van Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen, moest na een val in de Ronde van Langkawi op de voorlaatste dag opgeven.

Kristoff was naar Langkawi afgereisd om zijn aantal van 98 overwinningen eventueel nog uit te breiden naar de mythische grens van honderd, maar slaagde daar niet in. Voordat hij zaterdag na een val in de afvalzone moest opgeven, bleef hij steken op een tweede plaats in de derde etappe en twee vijfde plaatsen.

Bij zijn val liep Kristoff verschillende open wonden op, onder meer aan zijn handpalmen en linkerarm. "Dit is niet de manier waarop ik deze koers en mijn carrière wilde afsluiten, maar wielrennen is een harde sport", meldde Kristoff op de sociale media van zijn ploeg. "Maar ik ga er niet te lang van wakker liggen. Het leven gaat verder."

Kristoff won Milaan-Sanremo in 2014, een jaar later was hij de beste in de Ronde van Vlaanderen. Ook won hij Gent-Wevelgem (2019) en in totaal vier etappes in de Tour de France.