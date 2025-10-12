Sjordersbedrijf ILS doet nieuw loonbod aan stakers

ROTTERDAM (ANP) - Sjordersbedrijf ILS heeft zondag een nieuw loonbod gedaan aan de werknemers die staken voor een cao. Volgens het bedrijf gaan zij er in drie jaar tijd in totaal 20 procent op vooruit als ze het bod accepteren. ILS zegt een einde aan het conflict te willen maken en nieuwe stakingen te willen voorkomen.

ILS zegt dat de salarissen van de sjorders dit jaar met 5,58 procent omhoog kunnen gaan en volgend jaar met 6,7 procent. In 2027 zouden de lonen nog eens 4 procent kunnen stijgen. Een deel daarvan is een compensatie voor de inflatie. Dit is in de haven gebruikelijk.

Het werk bij ILS en Matrans ligt sinds woensdag stil. De stakers moeten van de rechter maandagochtend weer aan het werk gaan om achterstanden in te lopen, terwijl de bonden en de werkgevers onderhandelen. Vanaf vrijdag zouden ze weer mogen staken.

Sjorders zetten containers op vertrekkende schepen vast en maken ze los op vrachtschepen die binnenkomen.