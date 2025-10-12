Muitende officieren in Madagaskar kiezen nieuwe legerchef

ANTANANARIVO (ANP/AFP) - Madagaskar heeft zondag generaal Demosthene Pikulas aangesteld als nieuwe chef van het leger. Pikulas was gekozen door officieren van de muitende CAPSAT-eenheid die de demonstranten steunt die het vertrek van president Andry Rajoelina eisen. "Ik geef hem mijn zegen", zei de minister van Defensie tijdens Pikulas' beëdiging.

Eerder zondag zeiden de officieren de controle over te nemen over de krijgsmacht. "Vanaf nu zullen alle bevelen voor het Malagassische leger afkomstig zijn van het CAPSAT-hoofdkwartier", meldden ze in een videoboodschap.

De mededeling volgde op aanhoudende protesten tegen de regering. De eenheid had al duidelijk gemaakt dat ze bevelen zou weigeren om op demonstranten te schieten. Ook sloten militairen zich aan bij betogers.

President Rajoelina, in 2009 aan de macht geholpen door militairen, waarschuwde zondag in een verklaring dat "een poging gaande is om op onwettige en gewelddadige wijze de macht te grijpen".