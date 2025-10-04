Slecht weer hindert Open Huizen Dag, minder kijkers dan in april

UTRECHT (ANP) - De Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag 45.000 bezoekers getrokken. De huizen trokken gemiddeld 5,3 bezoekers per woning, minder dan de 6,9 van de vorige keer in april. Dat had te maken met het onstuimige weer, denkt de NVM.

Huizenzoekers konden zaterdag ruim 8400 huizen bezichtigen, fors meer dan de 6100 opengestelde huizen in april. Volgens de NVM komt dat doordat er nu meer aanbod is, al is de markt nog altijd krap. Een op de zes beschikbare woningen op Funda deed mee aan de Open Huizen Dag.

"De woningmarkt was zeer krap en is dankzij het grotere aanbod nu iets verruimd. Het blijft nog steeds een relatief bescheiden aanbod bij de aanhoudend grote vraag van mensen die op zoek zijn naar hun beste plek", aldus NVM-bestuurslid Benedikte Zijlstra.

De NVM meldde eerder dat in het tweede kwartaal de meeste woningen te koop zijn gezet in jaren. Dat kwam vooral door beleggers die hun voormalige huurwoningen van de hand deden.