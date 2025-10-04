Wielrenster Vollering verovert eerste Europese titel op de weg

VALENCE (ANP) - Demi Vollering heeft bij de Europese kampioenschappen wielrennen in Frankrijk de wegwedstrijd gewonnen. De 28-jarige Nederlandse kwam na 116 kilometer solo over de streep in Valence. Haar landgenote Anna van der Breggen werd op ruime afstand derde, achter de Poolse Kasia Niewiadoma.

Vorige week kende Vollering nog een teleurstellend WK in Rwanda, waar de topfavoriete als zevende eindigde. De zege in Frankrijk betekende voor de Zuid-Hollandse de eerste Europese titel uit haar carrière en de negende voor een Nederlandse renster in tien edities. Lorena Wiebes sprintte vorig jaar voor de tweede keer naar de zege.

Een massasprint was dit keer gezien het parcours in de regio Ardèche uitgesloten. De rensters kregen meerdere klimmetjes voorgeschoteld en op 43 kilometer van de streep begon de lastige Côte de Saint-Romain-de-Lerps. Op de beklimming van 7 kilometer en een gemiddelde stijging van 7 procent maakten de Nederlandse rensters de koers hard.

Rensters

Door goed werk van Pauliena Rooijakkers en Femke de Vries werd de voorste groep uitgedund tot ongeveer twintig rensters, onder wie ook Vollering, Van der Breggen en Mischa Bredewold. Na een aanval van Vollering haakten Van der Breggen, Niewiadoma en de Italiaanse Elisa Longo Borghini nog even aan, maar Vollering liet de drie met 37 kilometer te gaan al achter.

Vollering had met 25 kilometer te gaan een halve minuut voorsprong op naaste achtervolgers Niewiadoma en Van der Breggen en liep daarna alleen maar verder uit. Longo Borghini had haar krachten overschat en moest ook een achtervolgend groepje laten rijden. Niewiadoma en Van der Breggen, die niet meer sprintte om de tweede plaats, kwamen een kleine anderhalve minuut na Vollering over de streep.