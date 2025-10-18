Sleijpen: vlottrekken woningmarkt vraagt pakket aan maatregelen

WASHINGTON (ANP) - De woningmarkt in Nederland zit "redelijk vast" en om dat op te lossen is een heel pakket aan maatregelen nodig. Dat stelt president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB). "Dat zal ook niet binnen een jaar gebeurd zijn", voorziet hij. Er moet volgens hem opnieuw naar het totaalplaatje gekeken worden.

"Het feit dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk niet het huis kunnen krijgen dat ze graag zouden willen hebben, is een issue. Ik hoop dat een volgend kabinet met een integraal pakket gaat komen om te kijken hoe we dat vlot kunnen trekken", laat Sleijpen aan het ANP weten bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

Bekend is dat de in juli aangetreden bankpresident in lijn met het DNB-standpunt van de afgelopen jaren voorstander is van een afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Dat fiscale voordeel zou de huizenprijzen onnodig opdrijven. Experts roepen ook al tijden dat er meer huizen gebouwd moeten worden, omdat Nederland met een woningtekort kampt.

Wet betaalbare huur terugdraaien

Maar er zijn meer knoppen om aan te draaien. Zo zei Klaas Knot, de voorganger van Sleijpen, bij de vorige IMF-jaarvergadering dat de overheid er verstandig aan deed de Wet betaalbare huur van voormalig woonminister Hugo de Jonge terug te draaien. Sinds de invoering van die regulering van de middenhuur zag hij het aantal huurwoningen slinken. Dit omdat veel verhuurders het niet meer interessant vonden om hun panden te verhuren en ze vervolgens in de verkoop zetten.

"De grootste fout die je kunt maken, is om iedere keer op één ding in te zoomen", geeft Sleijpen het nieuwe kabinet alvast mee. "Dus ja, we kunnen over die hypotheekrenteaftrek praten. We kunnen over deze wet praten. Maar je moet eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw naar het totaalplaatje kijken. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en die zijn voor een deel ook ingegeven door politieke keuzes."