Sleijpen: economische onzekerheid maakt voorspelling rente lastig

WASHINGTON (ANP) - Door de handelsoorlog is sprake van grote economische onzekerheid en dat maakt het volgens president Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) lastig om te zeggen waar het de komende tijd heengaat met de rente in de eurozone. Dat heeft hij laten weten in de marge van de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In nieuwe economische ramingen stelde het IMF eerder deze week dat de impact van de handelsstrijd tot nu toe lijkt mee te vallen. "Je kunt er op twee manieren naar kijken", stelt Sleijpen daarover. "Als je kijkt naar waar we een jaar geleden stonden, dan is het economische beeld echt wel verslechterd. Maar vergeleken met dit voorjaar is de economie misschien toch weerbaarder dan we dachten."

In de tussentijd is de inflatie in de eurozone teruggezakt naar rond het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde niveau van 2 procent. Dat is volgens Sleijpen voor de inflatie in principe de "good place", zoals hij dat noemt. "Maar dat wil niet zeggen dat we de rente niet meer gaan veranderen." Er zijn volgens hem ook nog veel risico's, ontwikkelingen die zich zouden kunnen voordoen maar mogelijk ook niet.

Vasthouden aan rentevergadering

"De onzekerheid heeft het economische beeld wel doen verslechteren, maar minder dan we misschien met elkaar dachten." Sleijpen denkt dat het in deze tijden uiterst belangrijk is vast te houden aan de eerder door de ECB gekozen benadering om per rentevergadering telkens opnieuw naar de beschikbare gegevens te kijken en dan pas een afweging te maken. "Die benadering is vooral gekozen vanwege de hele grote onzekerheid."

Deze week hebben meerdere beleidsbepalers bij de ECB in de media hun mening gegeven over de rente. Zo vertelde de Duitse Bundesbank-president Joachim Nagel dat hij nu geen reden ziet om de rentetarieven te wijzigen. Het Franse centralebankhoofd François Villeroy de Galhau zei dat de inflatie zich nu op het juiste niveau bevindt. Maar hij zei ook dat de volgende rentestap eerder een verlaging dan een verhoging zal zijn.

De ECB heeft de rente het afgelopen jaar al behoorlijk verlaagd, terwijl de inflatie in de eurozone steeds verder afzwakte richting het gewenste niveau. Maar de laatste twee rentevergaderingen bleven de leenkosten ongewijzigd. Eind deze maand komen de beleidsbepalers weer bij elkaar om een beslissing te nemen over de rente.