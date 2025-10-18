Boeing mag productie 737 MAX-vliegtuigen opvoeren

WASHINGTON (ANP/RTR) - Boeing mag de productie van zijn 737 MAX-vliegtuigen opvoeren. Die was eerder beperkt na een incident met een losgeraakt deurpaneel. De vliegtuigbouwer heeft nu toestemming gekregen van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA om 42 toestellen per maand te produceren in plaats van 38.

De FAA had de productiebeperkingen opgelegd na een incident vorig jaar, waarbij een Boeing 737 MAX 9-toestel van Alaska Airlines tijdens de vlucht in problemen kwam en een deurpaneel verloor. Het voorval bracht tekortkomingen in veiligheid en kwaliteit bij Boeing aan het licht.

Het verhogen van de leveringen van het populaire vliegtuig is belangrijk voor het herstel van Boeings financiële stabiliteit, na jaren van productieverstoringen en crises. Het bedrijf is al jarenlang verlieslatend. De FAA heeft verklaard dat veiligheidsinspecteurs uitgebreide controles hebben uitgevoerd op Boeings productielijnen om te garanderen dat de productieverhoging veilig gebeurt.