Als je wilt, kun je alle stormen, smeltende gletsjers , hitterecords en andere weerellende als toeval zien. Maar dat is dan wel erg veel toeval.

Van 1 januari tot 30 juni 2025 kreeg de wereld een opeenstapeling van hydrologische, thermische extremen te verwerken. Zwaarste uitschieters waren

herhaalde recordoverstromingen van Zuid-Amerika tot Europa en Australië,

van Zuid-Amerika tot Europa en Australië, extreme hittegolven in zowel het zuidelijk als het noordelijk halfrond,

in zowel het zuidelijk als het noordelijk halfrond, verergerende droogtes die miljoenen mensen en oogsten bedreigden,

die miljoenen mensen en oogsten bedreigden, opvallende tekenen van versneld gletsjer- en zee-ijsverlies, waaronder een catastrofale gletsjerinstorting in Zwitserland. De tabel geeft een beknopt overzicht per incident.

Datum / periode Aard van het incident Plaats Korte beschrijving 1 jan 2025 Overstromingen Noord-West Engeland & East Midlands, VK ≈90 mm regen op Nieuwjaarsdag, recordpeilen Mersey & Tame, 1 000 evacuaties[1] 12–13 jan Overstromingen & aardverschuivingen Vale do Aço, Minas Gerais, Brazilië >200 mm in 6 u; 12 doden, 180 daklozen[2] 17–23 jan Overstromingen & aardverschuivingen Java & Kleine Soenda-eilanden, Indonesië 25 doden, duizenden huizen beschadigd[3] 27 jan–5 feb Overstromingen Ille-et-Vilaine & Loire-Atlantique, Frankrijk Ergste waterstand Vilaine in decennia na storm Ivo[4] 29 jan–begin feb Overstromingen Noord & Far North Queensland, Australië Tropische depressie bracht recordafvoer; schade >A$1,2 mrd[5][6] 15–16 feb Flitsoverstromingen Kentucky / Tennessee / WV, VS Stormcomplex eiste ≥18 doden, 39 000 huishoudens zonder stroom[7] 16–21 feb Overstromingen Botswana & KwaZulu-Natal ≥9 doden, 5 000 ontheemden; scholen tijdelijk gesloten[8][9][10] 20 feb Overstromingen 157 districten, Peru Noodtoestand; 57 000 getroffenen, 7 doden[11] 7 mrt Overstromingen Bahía Blanca, Argentinië 290 mm regen in 12 u; 17 doden, >200 vermisten[12][13] 7–10 mrt Overstromingen Meerdere gouvernoraten, Irak 72 mm regen/u; infrastructuur en diensten platgelegd[14] 26–28 mrt Overstromingen Rio Grande Valley, Texas, VS Bijna 20 inch regen; recordpeil Arroyo Colorado, honderden reddingen[15] 1–5 jan Hittegolf Zuid-Oost Australië Maxima tot 12 °C boven normaal; “extreme” branddreiging[16] 21–25 jan Hittegolf West-Australië & Queensland Meerdere dagen ≥40 °C; BOM-severe-heatwave-waarschuwing[17] Begin apr–juni Hittegolf Noord-India & Pakistan 48 °C in Rajasthan; Delhi hitte-index 51,9 °C, rood alarm[18][19][20] 17–22 jun Hittegolf West- & Zuid-Europa >40 °C in Spanje/Portugal; juni-records en honderden vermoedelijke hitte­doden VK[21][22] Jan–jun Droogte Zuidelijk Afrika (Lesotho, Zambia, Zimbabwe e.a.) El Niño-drogte; 5 landen roepen ramp uit, oogstverliezen en voedsel­tekorten[23][24] Jan–apr Droogte Centraal- & Oost-Europa, VK/Ierland Lage rivierafvoer & bodemvocht; EDO waarschuwt voor aanhoudende droogte[25][26] Feb–apr Droogte Duitsland & NW-Europa Droogste feb-mid-apr sinds 1931; 68% minder regen dan normaal[27] 18 apr Droogte Nederland Grondwaterpeil “ver onder normaal”; Rijn­afvoer slechts 1 150 m³/s[28] 24 apr Droogte Midwest-VS 11% regio in droogte; neerslagtekort tot 40 inch in Iowa/Minnesota[29] 1 feb Record lage zee-ijs-extent Arctische & Antarctische wateren Globale zee-ijs­bedekking laagste feb-waarde ooit (-8% Arctisch; -26% Antarctisch)[30] 15 jan–15 feb Afkalving ijsberg A-84 George VI-ijsshelf, Antarctisch Schiereiland IJsberg 30×17 km breekt af en drijft 250 km weg[31] 19 mei Vroege smeltpiek Groenlandse ijskap Op 19 mei smolt ≈30% van de kapoppervlakte; record voor mei[32] 28 mei Instorting Birch-gletsjer Blatten, Zwitserland Aardverschuiving bedekt 90% van dorp; 1 vermiste[33][34][35][36][37] Juni Versnelde gletsjersmelt Franse Alpen Juni-hitte smolt sneeuw/gletsjers weken eerder; berg­hutten kampen met watertekort[38]

De eerste helft van 2025 toont zo een wereld die steeds gevoeliger wordt voor klimaat- en weerextremen: van plotselinge watermassa’s tot uitblijvend water, van verzengende hitte tot instortende ijsmassa’s. Deze gebeurtenissen onderstrepen de noodzaak van robuuste klimaatmaatregelen. Wat de westerse regeringen doen:de klimaatmaatregelen afzwakken. Na ons de zondvloed letterlijk genomen

