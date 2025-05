Slowaakse centralebankpresident Kazimir schuldig aan corruptie

PEZINOK (ANP/RTR) - Een Slowaakse rechtbank heeft centralebankpresident Peter Kazimir van het land schuldig bevonden aan corruptie. Het gespecialiseerde strafhof oordeelde donderdag dat Kazimir, die ook bestuurslid is van de Europese Centrale Bank (ECB), een boete van 200.000 euro moet betalen of een gevangenisstraf van een jaar moet uitzitten.

Kazimir was zelf niet aanwezig bij de uitspraak vanwege een zakenreis naar Hongkong. In een vooraf opgenomen bericht, uitgezonden door de Slowaakse televisiezender TA3, hield hij vol onschuldig te zijn en dat de zaak afgewezen had moeten worden op basis van de verjaringstermijn.

Het vonnis is vatbaar voor hoger beroep en dwingt Kazimir niet om af te treden. De centralebankier zei voorafgaand aan de uitspraak dat hij in beroep zou gaan bij een eventuele veroordeling. De corruptiezaak dateert uit de tijd dat Kazimir minister van Financiën was, voordat hij in 2019 de baas van de centrale bank werd.