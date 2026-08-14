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Snellaadbedrijf Fastned wint op Damrak na sterke resultaten

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 17:49
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AMSTERDAM (ANP) - Fastned was vrijdag een van de winnaars op de aandelenbeurs in Amsterdam. De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's maakte deze week bekend dat het in de eerste helft van dit jaar een recordaantal nieuwe stations heeft geopend en werd positiever over de winstontwikkeling dit jaar.
Fastned kreeg er 5,5 procent bij, nadat het bedrijf donderdag al ruim 9 procent was gestegen. Het bedrijf maakte bij zijn resultaten ook bekend dat het nettoverlies is afgenomen en werd positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Naast de goed ontvangen resultaten profiteerde het bedrijf op het Damrak ook van koersdoelverhogingen door Deutsche Bank en Jefferies.
De AEX-index daalde 0,2 procent naar 1117,82 punten. Donderdag eindigde de hoofdindex nog 0,7 procent hoger. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1135,23 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden 0,2 procent en die in Frankfurt klom 0,5 procent.
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