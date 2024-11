Snelle goedkeuringen vaccins leveren BioNTech forse winstgroei op

MAINZ (ANP/DPA) - Het Duitse farmaceutische bedrijf BioNTech heeft in het afgelopen kwartaal meer dan 198 miljoen euro winst geboekt, geholpen door snelle goedkeuringen van aangepaste coronavaccins. In het voorgaande kwartaal leed het bedrijf nog een verlies van 808 miljoen euro.

De verkopen stegen in het derde kwartaal tot 1,2 miljard euro, werd maandag bekendgemaakt. Volgens financieel directeur Jens Holstein kwamen de nieuwe coronavaccins eerder op de markt dan vorig jaar, door goedkeuringen van het middel in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. BioNTech, gevestigd in Mainz, verwierf wereldwijde bekendheid tijdens de coronaperiode met de snelle ontwikkeling van een vaccin.

Het biotechnologieconcern belandde in de eerste helft van dit jaar nog diep in de rode cijfers door een ingestorte vraag naar zijn coronaboosters, de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. Die vraag trekt nu dus weer aan. BioNTech ontwikkelde het coronavaccin in samenwerking met het Amerikaanse farmacieconcern Pfizer. In de coronajaren verdienden de bedrijven vele miljarden met de verkoop van hun middelen.