Voormalig Satudarah-leden ontkennen betrokkenheid bij drugshandel

DEN BOSCH (ANP) - Negen voormalige leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah ontkennen ook maar iets met omvangrijke drugshandel te maken te hebben. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen onder meer van drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika en het voortzetten van de organisatie onder een andere naam. "Ik heb al jaren een goedlopend bedrijf, ik ga toch niet voor deze onzin mijn hele leven op z'n kop zetten en de gevangenis in. En dat voor 40.000 euro?", zei Angelo M., voormalig Satudarah-kopstuk, maandag in de rechtbank in Den Bosch over de verdenkingen tegen hem.

De zaak gaat onder meer over de smokkel van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Via cryptocommunicatiedienst Exclu werd over de handel gesproken. In februari 2023 maakte de politie bekend dat ze vijf maanden mee konden lezen met de geheime berichten. Meerdere verdachten werden vervolgens opgepakt. Inmiddels zijn alle negen verdachten geschorst uit hun voorarrest.

Voor de strafzaak zijn vijf zittingsdagen uitgetrokken deze week en eind deze maand. De strafeisen staan dinsdag op het programma. De uitspraak wordt 4 februari volgend jaar verwacht.

Satudarah is eind 2020 door de Hoge Raad definitief verboden.