Socialemediaverbod voor jongeren in Australië stap dichterbij

CANBERRA (ANP/BLOOMBERG) - Australië is een stap dichter bij een verbod op sociale media voor kinderen en tieners jonger dan 16 jaar. De overheid in het land heeft een belangrijke proef afgerond. Hieruit blijkt dat het technisch mogelijk is om de leeftijd van gebruikers te controleren en dit in bestaande diensten te integreren.

De conclusies zijn een tegenvaller voor Facebook-eigenaar Meta Platforms, TikTok en Snap, die zich tegen de omstreden wetgeving verzetten. De proef maakt de weg vrij voor de invoering van de wet tegen het einde van het jaar. Sociale media worden dan verplicht alles te doen om de toegang voor deze minderjarigen te blokkeren. Op niet nakomen staan hoge boetes.

De Australische premier Anthony Albanese ziet in de sociale media een groot gevaar voor jongeren. Ze zouden hen met een enorme sociale druk opzadelen, allerlei angsten aanwakkeren en een platform zijn voor oplichters en misbruikers. Daartegen zouden ze moeten worden beschermd, vindt de premier.