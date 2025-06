Landen sluiten ambassades in Teheran vanwege oorlog met Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - Meerdere landen hebben hun ambassades in Teheran gesloten. Australië heeft alle medewerkers opgedragen om Iran te verlaten, omdat de situatie te onveilig is. Ook de ambassades van onder meer Tsjechië, Portugal en Nieuw-Zeeland zijn gesloten. Israël voert al een week zware luchtaanvallen uit op de stad.

"Dit besluit nemen wij niet lichtvaardig. Het is een besluit op basis van de verslechterende veiligheidssituatie in Iran", zei minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong. Alle Australiërs wordt aangeraden om Iran te verlaten, zodra dat veilig mogelijk is. Zo'n 2000 van hen zouden dat ook gevraagd hebben, plus nog eens 1200 in Israël.

Ook Nederland heeft een ambassade in Teheran. Die is gesloten voor publiek, maar de ambassadestaf is wel nog aan het werk. "Vooral in dit soort situaties is het belangrijk dat Nederland aanwezig blijft met een team dat onze belangen ter plekke vertegenwoordigt", staat in een bericht op de ambassadesite. Voor Iran geldt code rood.