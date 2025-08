Video: Basketbalsters in WNBA hebben genoeg van dildo-gooiende fans

Een man die tijdens een basketbalwedstrijd in de Amerikaanse vrouwencompetitie WNBA een dildo op het speelveld gooide, heeft een stadionverbod gekregen. Het voorval gebeurde tijdens een duel tussen Atlanta Dream en Golden State Valkyries en kreeg, tot onvrede van de speelsters, inmiddels navolging.

Zaterdag gebeurde hetzelfde bij een thuisduel van Chicago Sky. In andere wedstrijden werden diverse seksspeeltjes vanuit het publiek gegooid. In Los Angeles trof een kunstpenis speelster Sophie Cunningham, die kort ervoor op sociale media nog een oproep had gedaan om "geen dildo's meer op het terrein te gooien, want jullie gaan ons nog eens pijn doen". Haar coach Lynne Roberts oordeelde na afloop streng: "Het is niet grappig, het is belachelijk, respectloos en kinderachtig. Maar bovenal brengt het de speelsters in gevaar."

"De veiligheid in onze stadions is voor ons een prioriteit", meldt de WNBA. "Elk projectiel kan voor speelsters, officials en toeschouwers een risico vormen. Toeschouwers die wat voor voorwerp dan ook op het terrein gooien, kunnen een stadionverbod van minstens een jaar verwachten."