Waarom je niet altijd één versie van jezelf hoeft te zijn

We gedragen ons niet overal hetzelfde. De manier waarop je spreekt tijdens een vergadering verschilt vaak van hoe je praat met vrienden. En de persoon die je bent op een familiefeest kan weer anders zijn dan de versie van jezelf die verschijnt wanneer je je volledig stort op een hobby of passie.

Psychologen noemen dit vaak code-switching: het aanpassen van gedrag aan de sociale omgeving. Maar er speelt nog iets anders. Steeds meer onderzoek laat zien dat mensen niet één vaste identiteit hebben, maar uit meerdere ‘zelfaspecten’ bestaan die naar voren komen in verschillende rollen en contexten.

Je kunt tegelijkertijd professional, ouder, sporter, mantelzorger, reiziger of muzikant zijn. Voor veel mensen voelen die rollen alsof ze tot verschillende werelden behoren. In de werkomgeving bestaat bovendien vaak de impliciete verwachting dat één identiteit dominant moet zijn, meestal de professionele.

Maar de mens is geen enkelvoudig wezen.

De psychologie van meerdere identiteiten

Persoonlijkheidspsycholoog Patricia Linville beschreef in de jaren tachtig het concept van zelfcomplexiteit. Volgens haar model organiseren mensen hun identiteit in verschillende rollen en domeinen. Hoe meer betekenisvolle zelfaspecten iemand heeft, hoe beter die persoon vaak bestand is tegen stress.

Het idee daarachter is eenvoudig. Wanneer iemand zijn hele identiteit ontleent aan één rol, bijvoorbeeld het werk, kan een tegenslag op dat vlak voelen als een persoonlijke crisis. Maar wie zichzelf ook ziet als vriend, ouder, sporter of creatief persoon, heeft meerdere pijlers waarop het zelfgevoel rust.

Socioloog Peggy Thoits vond vergelijkbare resultaten. In onderzoek naar sociale rollen bleek dat mensen met meer sociale identiteiten gemiddeld minder psychische stress ervaren. Die rollen geven structuur en betekenis aan het dagelijks leven en beschermen tegen gevoelens van angst en somberheid.

Meerdere identiteiten maken ons dus niet versnipperd, maar juist veerkrachtiger.

Waarom we toch kiezen voor één label

Toch voelen veel mensen druk om zichzelf te reduceren tot één duidelijke identiteit: de arts, de ondernemer, de kunstenaar. Professionele omgevingen belonen specialisatie en culturele verhalen benadrukken vaak één dominante rol. Maar echte levens zijn zelden zo overzichtelijk.

Een wetenschapper kan een passie voor muziek hebben. Een advocaat kan schilderen. Een ondernemer kan ook ouder, loper en vrijwilliger zijn. Die rollen hoeven elkaar niet te ondermijnen, vaak versterken ze elkaar juist.

Waar creativiteit ontstaat

Creativiteit blijkt namelijk vaak te ontstaan op het snijvlak van verschillende domeinen. Wanneer mensen zich bezighouden met uiteenlopende interesses, groeit de kans dat ideeën uit verschillende werelden elkaar kruisen.

Een bekend voorbeeld is Steve Jobs, die het ontwerp en de typografie van Apple mede inspireerde op kennis uit kalligrafielessen die hij ooit op de universiteit volgde. Wat destijds een zijpad leek, werd later een bron van innovatie.

Een flexibeler zelfbeeld

Psychologen benadrukken tegenwoordig dat welzijn niet alleen samenhangt met een duidelijk zelfbeeld, maar ook met een flexibel zelfbeeld. Mensen die soepel tussen rollen kunnen schakelen en verschillende aspecten van zichzelf integreren, rapporteren doorgaans minder stress en depressie.

De verschillende rollen die je vervult, professioneel, creatief, sociaal of persoonlijk, zijn geen concurrerende versies van jezelf. Ze vormen samen een rijker en veerkrachtiger geheel.