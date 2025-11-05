ECONOMIE
Mamdani na verkiezingswinst: New York is licht in duisternis

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 7:33
NEW YORK (ANP/AFP) - Zohran Mamdani heeft zich in zijn overwinningsspeech na de burgemeestersverkiezing in New York direct tot president Donald Trump gericht. De 34-jarige Democraat benadrukte in de toespraak dat New York een stad van immigranten is. "En als je het op een van ons gemunt hebt, moet je langs ons allemaal."
Mamdani noemde Trump in zijn toespraak een despoot en zei dat New York het land had laten zien hoe Trump te verslaan is. "In dit moment van politieke duisternis zal New York het licht zijn", beloofde hij zijn aanhangers.
De nieuwgekozen burgemeester werd tijdens zijn campagne flink aangevallen door de president. Dinsdag noemde Trump hem "een jodenhater", eerder had de president gedreigd het mes te zetten in de overheidsbijdragen voor New York als Mamdani zou winnen.
Mamdani komt met meer dan 90 procent van de stemmen geteld uit op een ruime meerderheid van 50,4 procent. Zijn belangrijkste tegenstander, Andrew Cuomo, blijft steken op 41,6 procent van de stemmen.
