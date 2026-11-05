Steeds meer huizenverkopers laten hun vraagprijs zakken: gemiddeld ruim 40.000 euro eraf

De tijd dat elk huis binnen een week ver boven de vraagprijs wegging, is voorbij. Steeds meer verkopers moeten hun prijs verlagen. In het derde kwartaal gebeurde dat bij bijna 16 procent van de aangeboden woningen, ruwweg één op de zes.

Zo vaak werd er niet afgeprijsd sinds deze meting in 2023 begon. En wie zakt, zakt flink: gemiddeld ging er ruim 40.000 euro van de vraagprijs af. Andere metingen tellen anders en komen lager uit, maar laten dezelfde stijgende lijn zien.

Twee markten

Tegelijk wordt er nog altijd volop overboden. In het derde kwartaal betaalde de koper bij bijna twee derde van de verkochte woningen meer dan de vraagprijs. Een jaar eerder was dat nog bijna 72 procent.

Het verschil zit in de startprijs. Een huis dat vanaf dag één realistisch geprijsd is, trekt kijkers en bieders aan. Een huis dat te hoog in de markt staat, blijft liggen.

Een prijsverlaging herstelt die schade lang niet altijd. Op afgeprijsde woningen wordt veel minder overboden dan gemiddeld. In het tweede kwartaal ging bijna een derde van die woningen zelfs onder de verlaagde vraagprijs weg.

Een te hoge vraagprijs voelt als onderhandelingsruimte, maar kost vooral tijd.

Prijzen stijgen nauwelijks nog

De afkoeling is ook zichtbaar in de verkoopprijzen. Een bestaande koopwoning kostte in het derde kwartaal gemiddeld 503.000 euro. Dat is 1,8 procent meer dan een jaar eerder, en minder dan de inflatie van ruim 3 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal daalde de gemiddelde prijs zelfs met 1,3 procent.

Kopers hebben bovendien meer keuze. Bij NVM-makelaars stonden zo'n 39.000 woningen te koop, bijna een kwart meer dan een jaar eerder. De stijgende hypotheekrente drukt op wat kopers kunnen besteden.

Somberder stemming

Ook het vertrouwen in de woningmarkt daalt, inmiddels al zeven maanden op rij. Bij huiseigenaren met een hypotheek neemt de financiële druk toe. Bijna een op de vijf ervaart stress door de eigen financiële situatie, meer dan een jaar geleden.

Wie binnenkort het einde van een rentevaste periode nadert, kan bij de huidige rente een flink hogere maandlast krijgen. Samen met stijgende energiekosten kan dat bij een kleine buffer het verschil maken.

Wie te hoog inzet, wordt er door kopers op afgerekend.

Wat betekent dit voor jou?

Zo check je of een woning is afgeprijsd

Funda toont zelf geen eerdere vraagprijzen.

Sites als Huispedia en Huisverklikker houden de prijsgeschiedenis wel bij.

Een verlaging volgt meestal pas na zo'n drie maanden te koop.

Staat een huis al lang te koop of is de prijs al eens verlaagd? Dan is er vaak ruimte om lager te bieden.

Ga je verkopen? Vergelijk je huis met recente verkopen in de buurt en kies een prijs die past bij de woningwaarde. Een te optimistische start levert vaak alleen verloren tijd op, en een woning waar kopers argwanend naar kijken.

Ga je kopen? Overbieden is niet meer vanzelfsprekend. Kijk hoe lang een woning al te koop staat en of de prijs al eens is gedaald. Laat je niet opjagen: bij een afgeprijsd huis staat de verkoper vaak zwakker dan de vraagprijs doet vermoeden.