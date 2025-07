South Park buiten de VS van streamers gehaald om rechtenruzie

LOS ANGELES (ANP) - De serie South Park is in alle landen buiten de VS per direct van streamingdiensten verwijderd. The Hollywood Reporter (THR) meldt zaterdag dat dit komt door een ruzie tussen Paramount, de studio die de streamingrechten heeft, en makers Matt Stone en Trey Parker.

Volgens THR zijn de rechten om de serie buiten de VS te laten zien verlopen. De onderhandelingen over een verlenging van de licentie zijn nog steeds gaande. In Nederland is de serie te zien op streamer Prime Video. Wie een aflevering van de serie wil kijken, krijgt de melding dat de rechten zijn verlopen. De bioscoopfilm South Park: Bigger, Longer & Uncut is nog wel te zien.

Het nieuws van de verlopen rechten lijkt samen te hangen met de uitgestelde première van het 27e seizoen van South Park op Comedy Central. De nieuwe reeks zou begin afgelopen week van start gaan, maar is nu uitgesteld naar eind juli.

Verlenging met Paramount

HBO Max kocht de rechten van South Park voor de VS in 2019. In 2021 gingen de internationale rechten naar Paramount+. Deze deal loopt dit jaar af. De makers zitten aan tafel met Paramount om de overeenkomst te verlengen. Maar het valt slecht bij Stone en Parker dat Skydance, een groot bedrijf dat op het punt staat te fuseren met Paramount, zich hier nu ook mee bemoeit. "Deze fusie is een shitshow en verneukt South Park", stelden de twee makers begin juli op sociale media.

De succesvolle satirische tekenfilmserie South Park volgt het leven van de vriendjes Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski en Kenny McCormick. In de serie, waarin behoorlijk grove humor voorkomt, worden maatschappelijke problemen aangekaart.