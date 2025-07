Boekarest krijgt Trump Tower met luxe appartementen

BOEKAREST (ANP/RTR) - De Roemeense hoofdstad Boekarest krijgt een Trump Tower, een torenflat met luxe appartementen. Dat hebben de Trump Organization, het familiebedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump, en een Roemeense vastgoedontwikkelaar bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden starten.

"Trump Tower Boekarest zal worden ontwikkeld in het hart van de Roemeense hoofdstad, een van de meest levendige en dynamische opkomende markten in Europa, en brengt premiumwoningen onder het Trump-merk naar de regio", aldus de bedrijven in een verklaring. Op welke exacte plek in Boekarest de toren komt, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar werden al contracten getekend voor de bouw van een nieuwe Trump Tower in de Servische hoofdstad Belgrado.