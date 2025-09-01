ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spa-producent profiteert van zomerse hitte en hamstergedrag

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 20:03
anp010925157 1
BRUSSEL (ANP) - Mineraalwaterbedrijf Spadel, bekend van Spa, profiteerde in het afgelopen halfjaar van oproepen van politici om flessenwater en andere levensmiddelen in te slaan vanwege geopolitieke spanningen. Ook wist het bedrijf te profiteren van het mooie zomerse weer.
Spadel behaalde een omzet over de eerste jaarhelft van 211,3 miljoen euro, bijna 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst ging 10,7 procent omhoog tot 26,8 miljoen euro. "De omzetgroei is gerealiseerd in alle markten waarin de groep actief is, zowel in de Benelux als in Frankrijk en Bulgarije", aldus het bedrijf.
Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel waarschuwde eerder dit jaar dat Nederlanders 72 uur zelfredzaam moeten kunnen zijn. Dit betekent volgens hem dat mensen onder meer voldoende eten en water in huis moeten hebben.
"Deze uitspraken hebben Nederlandse consumenten ertoe gebracht meer flessenwater te kopen", constateert Spadel.
Vorig artikel

Slowaakse premier Fico ontmoet Xi, Poetin en Zelensky

Volgend artikel

Hulpvloot voor Gaza vaart opnieuw uit

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

anp 423691896

Waarom je humeur er in de herfst niet beter op wordt

208668098_l

Nieuwe gasten zien niet de dingen die jij hoopt dat ze zien.