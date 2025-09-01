Spa-producent profiteert van zomerse hitte en hamstergedrag

BRUSSEL (ANP) - Mineraalwaterbedrijf Spadel, bekend van Spa, profiteerde in het afgelopen halfjaar van oproepen van politici om flessenwater en andere levensmiddelen in te slaan vanwege geopolitieke spanningen. Ook wist het bedrijf te profiteren van het mooie zomerse weer.

Spadel behaalde een omzet over de eerste jaarhelft van 211,3 miljoen euro, bijna 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst ging 10,7 procent omhoog tot 26,8 miljoen euro. "De omzetgroei is gerealiseerd in alle markten waarin de groep actief is, zowel in de Benelux als in Frankrijk en Bulgarije", aldus het bedrijf.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel waarschuwde eerder dit jaar dat Nederlanders 72 uur zelfredzaam moeten kunnen zijn. Dit betekent volgens hem dat mensen onder meer voldoende eten en water in huis moeten hebben.

"Deze uitspraken hebben Nederlandse consumenten ertoe gebracht meer flessenwater te kopen", constateert Spadel.