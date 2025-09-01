Slowaakse premier Fico ontmoet Xi, Poetin en Zelensky

BRATISLAVA (ANP/RTR) - De Slowaakse premier Robert Fico heeft deze week in China bilaterale ontmoetingen met president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Na terugkeer in Slowakije ontmoet Fico op vrijdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, maakte hij bekend.

Fico is woensdag in Beijing bij de militaire parade die wordt gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Hij is de enige EU-leider die daar aanwezig is.

Fico, premier van NAVO-lid Slowakije, staat kritisch tegenover de westerse steun aan Oekraïne en onderhoudt goede banden met Poetin. Zo woonde hij in mei de militaire parade in Moskou bij om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.