ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slowaakse premier Fico ontmoet Xi, Poetin en Zelensky

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 18:50
anp010925150 1
BRATISLAVA (ANP/RTR) - De Slowaakse premier Robert Fico heeft deze week in China bilaterale ontmoetingen met president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Na terugkeer in Slowakije ontmoet Fico op vrijdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, maakte hij bekend.
Fico is woensdag in Beijing bij de militaire parade die wordt gehouden om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Hij is de enige EU-leider die daar aanwezig is.
Fico, premier van NAVO-lid Slowakije, staat kritisch tegenover de westerse steun aan Oekraïne en onderhoudt goede banden met Poetin. Zo woonde hij in mei de militaire parade in Moskou bij om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.
Vorig artikel

Opening academisch jaar bij UvA gestopt na protest

Volgend artikel

Spa-producent profiteert van zomerse hitte en hamstergedrag

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

anp 423691896

Waarom je humeur er in de herfst niet beter op wordt

208668098_l

Nieuwe gasten zien niet de dingen die jij hoopt dat ze zien.