Hulpvloot voor Gaza vaart opnieuw uit

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 20:41
anp010925161 1
BARCELONA (ANP/AFP) - De vloot schepen met activisten die hulp willen leveren aan Gaza is opnieuw vertrokken vanuit Barcelona. De schepen waren zondag al vertrokken, maar maakten eerder op maandag rechtsomkeert vanwege slecht weer.
De organisatie Global Sumud Flotilla Mission verklaarde dat het vanwege een storm te onveilig was om te varen op de Middellandse Zee, vooral voor de kleinere boten.
De organisatie hoopt met de vloot de Israëlische zeeblokkade van Gaza te doorbreken en hulpgoederen te kunnen leveren aan de Palestijnse bevolking. Onder de opvarenden bevinden zich naast een aantal Nederlanders ook de bekende klimaatactivist Greta Thunberg en acteur Liam Cunningham. In juni hield Israël al een schip van de actiegroep tegen.
