Spaans oliebedrijf Repsol wil meer investeren in Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Spaanse olieproducent Repsol is bereid meer te investeren in de olie-industrie van Venezuela. Dat zei topman Josu Jon Imaz bij de bijeenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump en bazen van olieconcerns in het Witte Huis.

Repsol is samen met het Italiaanse Eni al actief in het Zuid-Amerikaanse land. Dat is volgens Imaz een voordeel bij het opvoeren van de olieproductie.

"We zijn bereid meer te investeren in Venezuela. Nu produceren we er dagelijks 45.000 vaten olie, dat willen we de komende twee tot drie jaar verdrievoudigen. Als u het toestaat natuurlijk, in de juridische en commerciële kaders die dit soort groei mogelijk maken", zei Imaz vrijdag tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De opmerkingen zijn te zien in een videofragment dat de Spaanse krant El País publiceerde.

Investeringsmogelijkheden

Trump organiseerde de bijeenkomst met topbestuurders uit de olie-industrie om te praten over investeringsmogelijkheden in Venezuela. Amerikaanse militairen namen daar een week geleden president Nicolás Maduro gevangen en namen hem mee naar de Verenigde Staten.

De regering in Washington verklaarde dat Venezolaanse olie waar eerder een handelsembargo op rustte, voortaan naar de VS gaat. De opbrengsten van de verkoop zouden ten goede komen aan Venezuela en de VS. Trump beweerde vrijdag ook dat de VS beslissen welke oliebedrijven in Venezuela mogen werken.

Huiverig

Andere oliebedrijven zijn nog huiverig om te investeren in Venezuela. Zo vond ExxonMobil het land daarvoor vooralsnog ongeschikt.

Bij vertegenwoordigers van de sector was ook ongemak over de ontmoeting met Trump. Ze vreesden zo te boek te staan als gewillige deelnemers aan een opportunistische greep naar Venezolaanse olie, schreef persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.