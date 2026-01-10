ECONOMIE
Tennisteams Polen en Zwitserland naar finale United Cup

Sport
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 15:21
anp100126123 1
SYDNEY (ANP) - De tennissers uit Polen en Zwitserland hebben zich geplaatst voor de finale van de United Cup, het Australische toernooi voor gemengde landenteams. Zwitserland won in de halve finale met 2-1 van België, Polen versloeg de Verenigde Staten en staat zodoende voor de derde keer op rij in de finale van het toernooi. De afgelopen twee jaar was Polen verliezend finalist.
Nederland werd eerder deze week na een nederlaag tegen Polen uitgeschakeld in de groepsfase van het toernooi. Oranje verloor eerder al van Duitsland.
De United Cup geldt voor veel tennissers als voorbereiding op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint zondag 18 januari.
