Spaanse grootbank BBVA ziet grote mogelijkheden in Venezuela

door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 12:43
DAVOS (ANP/RTR) - De Spaanse bank BBVA ziet grote mogelijkheden in Venezuela nu de Verenigde Staten de controle hebben genomen over de Venezolaanse olie-industrie. Dat zei BBVA-voorzitter Carlos Torres van de tweede bank van Spanje op het World Economic Forum. BBVA is de enige buitenlandse bank met een grote aanwezigheid in Venezuela.
Torres zei dat als er meer stabiliteit is in Venezuela, BBVA goed gepositioneerd is om nieuwe kansen te benutten. Volgens hem heeft de bank goede kennis van de Venezolaanse markt door zijn langdurige aanwezigheid in het land.
Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld en de Amerikaanse president Donald Trump heeft een claim gelegd om de verouderde olie-industrie en verwaarloosde economie op te bouwen in vooral Amerikaans voordeel. Dat kan mogelijkheden bieden aan internationale banken bij onder meer kredietverstrekking.
Het Spaanse concern is in Venezuela aanwezig via dochterbedrijf BBVA Provincial. Die bank telt ongeveer 1900 werknemers, circa 160 vestigingen en ruim 3 miljoen klanten.
