Gebied rond Visscherssteeg Utrecht tot zeker maandag beveiligd

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 12:19
anp210126112 1
UTRECHT (ANP) - De beveiliging van het gebied rond de Utrechtse Visscherssteeg, waar donderdag een of meerdere explosies waren, is opnieuw verlengd. Tot zeker maandag is beveiliging aanwezig in en rond de straat in de binnenstad, meldt de gemeente. Eerder was aangekondigd dat het gebied tot zeker vrijdag zou worden beveiligd.
De Visscherssteeg is nog altijd afgesloten. De straten rondom de steeg werden afgelopen weekend vrijgegeven.
De explosie(s) en de daaropvolgende brand richtten veel schade aan. Maandag werd duidelijk dat zeker tien inwoners van het gebied nog niet terug naar huis konden. Of een deel van hen inmiddels wel weer naar hun woning kan, wist een woordvoerder van de gemeente nog niet.
Van de drie katten die nog waren vermist na de gebeurtenissen in de binnenstad is er woensdagochtend een teruggevonden en gevangen met hulp van een professionele kattenvanger, meldt RTV Utrecht. De Dierenambulance Utrecht laat weten niet betrokken te zijn bij de vondst.
